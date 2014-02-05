5 февраля День памяти священномученика Климента и мученика Агафангела (IV век)

Душа, познавшая Бога, ничем не может удовлетвориться на земле, но все стремится к Господу.

Преподобный Силуан Афонский

Священномученик Климент родился в 258 году в галатийском городе Анкира. За добропорядочную жизнь он был рукоположен в диакона, а в двадцатилетнем возрасте стал епископом Анкирским.

Во времена правления императора Диоклетиана начались преследования христиан. На епископа Климента донесли, и его призвали к ответу.

Он твердо исповедовал веру Христову и был осужден на муки. В них угодник Божий провел около 28-ми лет.

Многие палачи удивлялись тому, как Господь оберегал Климента и чудесным образом исцелял его изувеченное тело. Закованный в железо и раненый, Климент проповедовал Христа и исцелял больных.

Рядом с ним был и его верный ученик – римлянин Агафангел. Около 312-го года они приняли мученическую смерть.

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