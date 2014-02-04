Сегодня день памяти преподобномученика Анастасия, диакона Печерского (XII век)

В молении к Вышнему непрестанно пребывал еси, ныне же мощми нетленными в пещере твоими пресветло сияеши.

Тропарь святому

Удивительное трудолюбие и усердие перед Богом в молитве. Об этих качествах святого Анастасия, диакона Печерского, говорят свидетельства, сохранившиеся о нем в литературных источниках.

Исследователи жития этого святого Ближних пещер считают, что жил он в конце 12-го – начале 13-го века. В рукописных святцах его именуют диаконом, а надгробная надпись указывает на мученическую кончину святого Анастасия.

«Тератургим», написанный печерским соборным иеромонахом Афанасием Кальнофойским, называет Анастасия братом преподобного Тита-воина. Сан диакона ему приписывает «Описание о российских святых», известное по спискам конца XVII века.

О его мученичестве сведений не сохранилось и только кондак, тропарь и стихира этого святого называют Анастасия преподобномучеником. В церквоной службе Собора преподобных отцов Ближних пещер рассказывается, что он имел особое дерзновение к Богу, что все его прошения исполнялись.

Местное почитание Анастасия началось в конце XVII века когда печерский архимандрит Варлаам (Ясинский) установил празднование Собора преподобных отцов Ближних пещер. Общецерковное почитание началось после разрешения Святейшего Синода во второй половине XVIII века включать в общецерковные месяцесловы имена ряда киевских святых.

Иконописный подлинник (конец XVIII века) указывает изображать Анастасия следующим образом: «Надсед, брада доле Григория Богослова, на главе кавтырь, риза чернила, испод празелень, правою рукою левой стороны ризу держит, а левую руку к сердцу, персты вверх».

Тропарь преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах, глас 4

Плотское, яко безплотный Ангел,возненавидевши препитание,/ духовную во иноческом чину возлюбил еси пищу,/и в нем Боговидцу на Синаи Моисею/ добрым жития твоего подвигом уподобляяйся,/ многими на горе Божией Печерской возвысился еси добродетельми,/ идеже в молении к Вышннему непрестанно пребывал еси,/ ныне же со отцы преподобными Печерскими,/ аки бисер многоценен, мощми нетленными/ в пещере твоими пресветло сияеши,/ а душею со Ангелы пред Престолом Божиим,/ святый преподобномучениче Анастасие, предстоиши,/ о нас всегда моляся ко Господу/ спастися душам нашим.

Кондак преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах, глас 8

Постническим плоти твоей умерщвлением/ душу оживил еси,/ ибо твоего ради презельнаго воздержания/ и привременнаго терпения,/ жизнь непреемная и диадима неувядаемая/ от пострадавшаго за ны плотию/ и из мертвых воскресшаго Христа Бога нашего,/ тебе, святе, преподобномучениче Анастасие,/ яко злочестивых победителю/ несумненно и воистинну уготовася,/ занеже Божие тридневное Воскресение/ всем, живущим на земли,/ тобою, якоже иногда от отроков Ефесских православно воспроповедася,/ и сего ради, отче, днесь к тебе вси вопием немолчно:/ святый преподобномучениче Анастасие Печерский,/ моли прилежно воставшаго Христа тридневно из мертвых,/ да избавит от смерти вечныя души наша.

Память празднуется также 28 сентября/11 октября и во 2-ю неделю Великого поста.

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