Сегодня день памяти преподобного Максима Грека (ХVI век)

Не скорби, дорогая душа, что страдаешь без правды,

ведь ты преисполнена Святого Духа.

Преподобный Максим Грек

Митрополит Московский Варлаам высоко ценил его труды. Но вскоре у Грека произошёл конфликт с великим князем. Когда Василий Третий намеревался расторгнуть брак с супругой, Максим веско доказал князю, что его высокое положение обязывает его не покоряться животным страстям.

Впоследствии преподобного заключили в темницу. Начался новый, многострадальный период его жизни. Достойную оценку деятельности святого дали уже после его смерти. Ныне преподобный Максим Грек прославлен среди святых Русской Церкви.

Глас