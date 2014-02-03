Сегодня день памяти преподобного Максима Грека (ХVI век)
11:51, 03 февраля 2014Праздники
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Не скорби, дорогая душа, что страдаешь без правды,
ведь ты преисполнена Святого Духа.
Преподобный Максим Грек
Митрополит Московский Варлаам высоко ценил его труды. Но вскоре у Грека произошёл конфликт с великим князем. Когда Василий Третий намеревался расторгнуть брак с супругой, Максим веско доказал князю, что его высокое положение обязывает его не покоряться животным страстям.
Впоследствии преподобного заключили в темницу. Начался новый, многострадальный период его жизни. Достойную оценку деятельности святого дали уже после его смерти. Ныне преподобный Максим Грек прославлен среди святых Русской Церкви.
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