3 февраля день памяти преподобного Максима Исповедника (VII век)
Человек в обожении уподобляется Богу,
потому что благодать Духа торжествует в нем.
Преподобный Максим Исповедник
Преподобный Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года. Поступив на государственную службу, он проявил себя знающим и добросовестным человеком, что позволило ему стать первым секретарем императора Ираклия.
В годы распространения в Византии ереси монофелитов святой Максим выступил в защиту истинной веры. Праведник не мог мириться с учением еретиков, которые утверждали, что якобы Спаситель, Иисус Христос, имел одну волю, – божественную.
Преподобный доказывал, что Христос, имея две природы, обладал божественной и человеческой волей. Исповедник не отрекся от своих взглядов даже под пытками и в ссылке.