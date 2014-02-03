3 февраля день памяти преподобного Максима Исповедника (VII век)

Человек в обожении уподобляется Богу,

потому что благодать Духа торжествует в нем.

Преподобный Максим Исповедник

Преподобный Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года. Поступив на государственную службу, он проявил себя знающим и добросовестным человеком, что позволило ему стать первым секретарем императора Ираклия.

В годы распространения в Византии ереси монофелитов святой Максим выступил в защиту истинной веры. Праведник не мог мириться с учением еретиков, которые утверждали, что якобы Спаситель, Иисус Христос, имел одну волю, – божественную.

Преподобный доказывал, что Христос, имея две природы, обладал божественной и человеческой волей. Исповедник не отрекся от своих взглядов даже под пытками и в ссылке.

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