3 февраля - Ватопедской иконы Божьей Матери «Отрада (Утешение)»

Дева Мария есть райский цвет, расцветший на древе всего человечества.

Протоиерей Сергий Булгаков

«Отрада, или Утешение». Так именуется одна из самых почитаемых икон Божьей Матери на Афонской горе. Ее еще называют Ватопедской, поскольку этот образ находится в Ватопедском монастыре.

На иконе лицо Богоматери как бы обращено в сторону – к правому плечу. По преданию, в 807 году Пресвятая Дева повернула лицо к стоявшему на молитве у святой иконы игумену монастыря.

Богоматерь предупредила его о намерении разбойников ограбить обитель. Игумен предпринял меры предосторожности и спас монастырь.

В память об этом событии перед чудотворной иконой Божьей Матери горит неугасающая лампада и ежедневно совершается молебен.

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