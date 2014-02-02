2 февраля день памяти мучеников Инны, Пинны и Риммы (I–II век)
Мучеником никто не бывает, не претерпев мучений, и венцом никто не венчается, если надлежащим образом не выдержит борения.
Преподобный Феодор Студит
Издавна имена святых Инны, Пинны и Риммы на Руси считали женскими. На самом деле, это имена троих мужчин, которые были одними из первых проповедников христианства среди славян.
Эти ученики святого апостола Андрея Первозванного были родом с Северной Скифии. Своей проповедью о Христе они обратили в истинную веру многих язычников.
За это святые проповедники и пострадали от рук местного правителя. Князь повелел вбить в лёд на реке столбы и привязать к ним праведников.
Измученные морозом и давлением льда, Инна, Пинна и Римма отошли к Господу, а их тела похоронили христиане.
Спустя 7 лет святые явились местному епископу и велели перенести их останки в городок Аликс, который называется ныне Алуштой.