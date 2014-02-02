2 февраля день памяти преподобного Евфимия Великого (V век)
Никакая добродетель невозможна без любви и смирения.
Преподобный Евфимий Великий
Стремиться к Богу. Жить с Богом. Служить Ему. Такой путь с юных лет избрал святой Евфимий Великий.
Сначала он нёс монашеские подвиги в родной Армении. Затем – в монастырях Палестины. Для многих монахов и мирян преподобный Евфимий был духовным наставником.
Имея дар рассудительности, святой принял постановления Третьего и Четвертого Вселенских соборов, признав их православными.
Такое его решение имело большое значение, ведь многие христиане во времена еретических смут в вопросах вероисповедания ориентировались на этого святого.
За подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры Евфимий вошел в церковную историю под именем Великий.