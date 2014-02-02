2 февраля день памяти преподобного Евфимия Великого (V век)

Никакая добродетель невозможна без любви и смирения.

Преподобный Евфимий Великий

Стремиться к Богу. Жить с Богом. Служить Ему. Такой путь с юных лет избрал святой Евфимий Великий.

Сначала он нёс монашеские подвиги в родной Армении. Затем – в монастырях Палестины. Для многих монахов и мирян преподобный Евфимий был духовным наставником.

Имея дар рассудительности, святой принял постановления Третьего и Четвертого Вселенских соборов, признав их православными.

Такое его решение имело большое значение, ведь многие христиане во времена еретических смут в вопросах вероисповедания ориентировались на этого святого.

За подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры Евфимий вошел в церковную историю под именем Великий.

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