1 февраля день памяти преподобных Макария постника Печерского и Макария диакона Печерского

О жизни преподобного Макария постника Печерского сохранились весьма скудные сведения. Известно лишь, что преподобный Макарий жил в ХІІ веке. Согласно преданиям, он очень строго придерживался поста. За это лаврские монахи прозвали его Макарием Постником. С таким именем святой и вошел в историю. Мощи преподобного Макария постника покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Преподобный Макарий, диакон Печерский (XIII––XIV век), среди монахов Киево-Печерской лавры отличался бескорыстием, кротостью и смирением. Макарий строго соблюдал пост и безустанно читал Священное Писание. При жизни святой получил дар чудотворений. После многих трудов и подвигов преподобный мирно отошел к Господу. Известно также, что он был в сане диакона. Среди святых Киево-Печерской лавры его так и вспоминают: Макарий, диакон Печерский. Мощи преподобного Макария покоятся в Дальних пещерах Киевской обители.

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