1 февраля День памяти преподобного Макария Великого, Египетского
08:48, 01 февраля 2014Праздники
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Когда пересказываем житие святого,
мы прославляем Господа в верных рабах Его.
Святитель Василий Великий
Этот праведник получил дар воскрешения умерших.
Преподобный Макарий Египетский родился около 301 года. Когда ему исполнилось 40 лет, он был рукоположен в священника и поставлен настоятелем иноков, живших в Скитской пустыни.
В эти годы преподобный Макарий часто посещал великого Антония и получал от него духовные уроки.
Всю жизнь он сохранял необыкновенное смирение. Духовная мудрость святого Макария нашла свое отражение во многих его наставлениях.
Преподобный дожил до 97 лет. И ныне в Ливийской пустыне есть монастыри, где хранят память об этом старейшем наставнике египетского монашества.
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