1 февраля День памяти преподобного Макария Великого, Египетского

Когда пересказываем житие святого,

мы прославляем Господа в верных рабах Его.

Святитель Василий Великий

Этот праведник получил дар воскрешения умерших.

Преподобный Макарий Египетский родился около 301 года. Когда ему исполнилось 40 лет, он был рукоположен в священника и поставлен настоятелем иноков, живших в Скитской пустыни.

В эти годы преподобный Макарий часто посещал великого Антония и получал от него духовные уроки.

Всю жизнь он сохранял необыкновенное смирение. Духовная мудрость святого Макария нашла свое отражение во многих его наставлениях.

Преподобный дожил до 97 лет. И ныне в Ливийской пустыне есть монастыри, где хранят память об этом старейшем наставнике египетского монашества.

Глас