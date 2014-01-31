Сегодня день памяти святителей Афанасия и Кирилла Александрийских
Святость столь же многогранна, как и человеческая индивидуальность.
Протоиерей Сергий Булгаков
Светильники Александрийской Церкви – святители Афанасий и Кирилл – своей архипастырской деятельностью прославились далеко за пределами Африки.
Служили они на древней Александрийской кафедре в 4-ом и 5-ом веках, соответственно 47 и 32 года.
Архиепископом Афанасий 20 лет провел в изгнаниях. В противостоянии с язычеством и арианством этот архипастырь стал одним из основных защитников истинной веры.
Не менее ревностно защищал православное вероучение и святитель Кирилл Александрийский. Он был участником Третьего Вселенского собора, на котором осудили ересь Нестория и утвердили почитание Девы Марии как Богородицы.
Учитывая заслуги и праведные труды Афанасия и Кирилла, 31-го января Церковь почитает память этих святителей.