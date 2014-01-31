Сегодня день памяти святителей Афанасия и Кирилла Александрийских

Святость столь же многогранна, как и человеческая индивидуальность.

Протоиерей Сергий Булгаков

Светильники Александрийской Церкви – святители Афанасий и Кирилл – своей архипастырской деятельностью прославились далеко за пределами Африки.

Служили они на древней Александрийской кафедре в 4-ом и 5-ом веках, соответственно 47 и 32 года.

Архиепископом Афанасий 20 лет провел в изгнаниях. В противостоянии с язычеством и арианством этот архипастырь стал одним из основных защитников истинной веры.

Не менее ревностно защищал православное вероучение и святитель Кирилл Александрийский. Он был участником Третьего Вселенского собора, на котором осудили ересь Нестория и утвердили почитание Девы Марии как Богородицы.

Учитывая заслуги и праведные труды Афанасия и Кирилла, 31-го января Церковь почитает память этих святителей.

Глас