31 января день памяти преподобных Кирилла и Марии (XIV век)

Блаженств Христовых причастницы, честнаго супружества и попечения о чадех добрый образе, праведнии Кирилле и Марие.

Тропарь преподобным

Счастливы те родители, чьи имена прославляются вечно в их детях! Счастливы и дети, которые преумножили и возвысили честь и благородство своих родителей.

Семья преподобных Кирилла и Марии Радонежских в русской церковной истории известна прежде всего благодаря их сыну – святому Сергию Радонежскому, чудотворцу.

В значительной степени из жития этого преподобного мы узнаем и о высоком благочестии его родителей. Строго придерживаясь церковных уставов, святые Кирилл и Мария помогали бедным, принимали паломников и бездомных.

Этому они учили и своих детей. Последние годы земной жизни супруги провели в Хотьковском Покровском монастыре, оставив хороший пример христианского уклада семьи.

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