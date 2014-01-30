30 января день памяти преподобного Антония Великого

Пустыни был еси житель, и вселенную утвердил еси молитвами твоими.

Тропарь святому

Основатель отшельнического монашества преподобный Антоний Великий родился в Египте около 250-го года.

Рано оставшись без родителей, Антоний удалился от мира и поселился в пустыне.

Трудно описать все искушения и испытания, которые испытал этот подвижник. Он страдал от голода и жажды, холода и жары.

Но самое страшное его искушение, по словам самого Антония, было в сердце: это тоска по миру и беспокойство в мыслях. К этому добавились соблазны демонов и различные ужасы.

Спокойный, сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец вскоре стал отцом и наставником многих людей. Пустыня оживилась: в горах появились обители иноков.

В 106 лет преподобный Антоний Великий мирно отошел к Господу.

Глас