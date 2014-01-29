Сегодня день памяти святых мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа и Леониллы

Святые мученики Спевсипп, Елевсипп, Мелевсипп и бабка их Леонилла и с ними Неон, Турвон и Иовилла пострадали в Галлии во втором веке, во время гонения Марка Аврелия (161 - 180).

Леонилла приняла Крещение в преклонных годах от одного из учеников святого Поликарпа, епископа Смирнского, и обратила затем ко Христу трех своих внуков.

Братья, воспламенившись ревностью о Господе, разбили идолов и укоряли язычников в их безумии.

Мучители, призвав Леониллу на место казни, повелели ей уговорить внуков, чтобы они отреклись от Христа, но она, подойдя к ним, хвалила их за мужество и твердое исповедание своей веры. Тогда мучеников бросили в огонь, но он не повредил им.

После мучений и смерти внуков святая Леонилла была усечена мечом. Вместе с ней пострадала святая Иовилла, она видела непоколебимую веру святых мучеников и исповедала себя христианкой, оставив мужа и малолетнего сына. Мучители, повесив ее за волосы, изранили ее тело и обезглавили.

Святой Неон видел подвиг святых братьев и, записав их страдания, передал свою рукопись Турвону, сам же открыто исповедал Христа, за что был жестоко избит и скончался от побоев. Святой Турвон, подражая подвигам страстотерпцев, также окончил жизнь мучеником.

Мученики эти особенно чтимы в Испании, где им посвящены многие храмы. Мощи святых мучеников греческий император Зенон передал во Францию, в город Лангр.

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