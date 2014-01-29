29 января - Поклонение честным веригам апостола Петра

Днесь нам основание Церкве, Петр, камень веры, предлагает честныя своя вериги в душевное благочестие.

Стихира святому

Сан-Пьетро ин Винколи. Этот храм святого Петра на Эсквилинском холме «вечного города» с 5-го века привлекает паломников.

Именно там под алтарём хранится необычная святыня – вериги апостола Петра. Это цепи, в которые был закован апостол за его проповедь Христа.

Путь вериг в Рим лежал из Иерусалима через Константинополь. В 5-ом веке патриарх Иерусалимский Ювеналий отдал вериги в дар благочестивой царице Евдокие. Та же отправила их в Рим дочери Евдоксие, по инициативе которой был построен храм в честь апостола Петра.

Христиане верят в огромную молитвенную силу первоверховного апостола и благоговейно относятся ко всем вещам этого святого человека.

Склоняя головы перед честными веригами Петра, верующие чтят мученический подвиг этого апостола.

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