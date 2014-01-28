28 января день памяти преподобного Иоанна Кущника (V век)
Уклонился еси житейскаго треволнения, и к пристанищу Божественному управил еси, блаженне, шествия своя.
Кондак святому
Решив принять монашество, преподобный Иоанн Кущник отрёкся от мирских благ и тайно ушел из дома.
Игумен обители, увидев в юноше искреннее желание послужить Христу, благословил его на этот подвиг.
Через шесть лет преподобного Иоанна постигло искушение: мысли о родителях, об их любви и нежности, об их скорбях стали неотступно его преследовать. Так Иоанн вернулся домой.
Три года праведник прожил в палатке, так называемой куще, у ворот дома своих родителей. И только перед смертью признался, что он их сын.
Родители похоронили Иоанна там, где стояла его куща. Впоследствии на могиле праведника построили храм и при нем дом для паломников.
Ныне мощи преподобного Иоанна Кущника покоятся в Риме.