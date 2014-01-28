28 января день памяти преподобного Иоанна Кущника (V век)

Уклонился еси житейскаго треволнения, и к пристанищу Божественному управил еси, блаженне, шествия своя.

Кондак святому

Решив принять монашество, преподобный Иоанн Кущник отрёкся от мирских благ и тайно ушел из дома.

Игумен обители, увидев в юноше искреннее желание послужить Христу, благословил его на этот подвиг.

Через шесть лет преподобного Иоанна постигло искушение: мысли о родителях, об их любви и нежности, об их скорбях стали неотступно его преследовать. Так Иоанн вернулся домой.

Три года праведник прожил в палатке, так называемой куще, у ворот дома своих родителей. И только перед смертью признался, что он их сын.

Родители похоронили Иоанна там, где стояла его куща. Впоследствии на могиле праведника построили храм и при нем дом для паломников.

Ныне мощи преподобного Иоанна Кущника покоятся в Риме.

Глас