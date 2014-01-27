Сегодня день памяти преподобных отец, в Синае и Раифе убиенных

Господь испытал праведников, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную.

Книга Премудрости Соломона 3:6

Гора Синай. Именно там засияло лицо святого пророка Моисея после общения с Богом.

Через три века после Рождества Христова эта священная гора и окружающая ее местность засияли подвигами монахов. Но врагу рода человеческого не нравился Божий свет.

Семьдесят девять синайских монахов без сопротивления и с молитвой на устах в один день погибли от мечей язычников.

Случилось это в начале четвертого века. Сегодня, 27 января, Православная церковь отдельно чтит память преподобных отец, в Синае и Раифе убиенных.

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