27 января день памяти равноапостольной Нины (IV век)

Просветительнице Иверии и Духа Святаго цевнице, святая Нино, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Тропарь святой

«Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа», – такие слова из уст Божьей Матери услышала во сне святая Нина. А когда проснулась, то увидела в своей руке крест.

Получив благословение своего дяди, патриарха Иерусалимского Ювеналия, юная дева начала апостольское служение, продолжавшееся 35 лет.

Проповедь о Христе, чудеса, которые творила святая Нина, и ее праведная жизнь поразили жителей Иверии – нынешней Грузии.

Она обратила в христианство даже местного царя Мириама, исцелив его от слепоты.

На месте захоронения равноапостольной Нины Мириам заложил храм великомученика Георгия, недалеко от которого впоследствии открыли монастырь в честь просветительницы Грузии.

Глас