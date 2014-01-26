26 января день памяти мучеников Ермила и Стратоника (ІV век)

Верой получает человек то, на что не смеет надеяться.

Преподобный Иоанн Лествичник

Два друга – Ермил и Стратоник. Первый служил диаконом в христианском храме. Второй – исповедовал Христа тайно, боясь потерять работу тюремного надзирателя.

Жили они в городе Сингидон (ныне – столица Сербии, Белград). В 315-ом году римский правитель-язычник Ликиний устроил новые гонения на христиан.

Ермил смиренно отдал себя на муки. Стратоник не смог больше скрывать любовь ко Христу и последовал примеру друга. Оба приняли мученическую смерть.

Позже христиане с благоговением перенесли головы святых Ермила и Стратоника в Константинополь, в Софийский храм.

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