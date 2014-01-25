25 января день памяти мученицы Татианы (ІІІ век)

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар.

Послание апостола Павла (Еф. 2.8)

Уход за больными, посещение заключенных, помощь бедным… Святая Татиана с юных лет творила добрые дела.

Когда во времена императора Александра Севера начались гонения на христиан, праведница не отреклась от своей веры.

Будучи дочерью зажиточного римлянина, она разделила судьбу пострадавших за Христа. Испытания лишь укрепили ее.

От молитв Татианы разрушались языческие идолы и обращались ко Христу язычники.

Брошенная на растерзание льву, святая подчинила себе зверя, и он стал ластиться к ней.

Мученицу Татиану зарубили мечом. Но ее непреклонная преданность Христу стала примером истинной веры для последующих поколений христиан.

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