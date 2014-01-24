24 января день памяти преподобного Михаила Клопского (XV век)

Душу же очистил еси добродетельми, яко злато в горниле.

Тропарь святому

Преподобный Михаил Клопский происходил из боярского рода и был родственником Димитрия Донского.

Приняв на себя подвиг юродства ради Христа, он покинул Москву и в рубище отправился в Клопский Новгородский монастырь.

44 года он был примером для братии во всех иноческих подвигах.

Преподобный Михаил предсказал рождение великого князя Иоанна III и взятие им Новгорода. Он обличил также князя Димитрия Шемяку в ослеплении родного брата – великого князя Василия Тёмного.

Во время голода по молитве святого запасы хлеба в обители не иссякали, хотя зерно щедро раздавали голодающим.

Ныне мощи преподобного Михаила находятся в месте его подвигов – в Свято-Троицком соборе монастыря.

Глас