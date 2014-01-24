24 января день памяти преподобного Феодосия Великого (VІ век)

Верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви.

Преподобный Кассиан Римлянин.

Первый в истории христианства общежительный монастырь был основан преподобным Феодосием Великим.

Около тридцати лет он жил в пещере в Палестинской пустыне. К подвижнику постепенно стекались ученики. Вскоре его храм уже не мог вместить всех желающих.

Однажды, взяв кадило с холодными угольками, Феодосий отправился вглубь пустыни. В одном месте угольки вдруг загорелись, и стал воскуряться фимиам. В том месте Феодосий и учредил монастырь.

Во времена правления императора Анастасия начались гонения на христиан. Феодосий сначала написал послание императору. А затем отправился в Иерусалим, где провозгласил: «Кто не почитает четыре Вселенских Собора, да будет анафема».

За это его посадили в темницу. А в 529 году Феодосий мирно отошел к Господу.

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