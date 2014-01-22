22 января День Соборности Украины

Если будете жить в любви друг к другу, и Бог будет с вами.

Повесть временных лет

22 января 1919-го года на площади перед Софией Киевской состоялось событие, о котором мечтали многие поколения: на многолюдном собрании был торжественно провозглашен акт о воссоединении Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

В знак единства братья подали друг другу руку. И хотя "акт соединения" оказался декларативным, идея соборности продолжала жить.

Уже в наше время, 25 января 1999 года, вышел отдельный указ Президента Украины о праздновании этого события.

Ныне День Соборности Украины символизирует единство украинских земель.

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