Как в Украине праздновали Крещение Господне (фоторепортаж)

19 января православный мир празднует Крещение, или Богоявление Господне.

КИЕВ

Управляющий делами УПЦ проводит Чин Великого освящения воды в Киево-Печерской лавре.

При Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: "Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя".

Во время крещения Иисуса на Него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и голос послышался из неба: “Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение!” (Мт. 3:17).

Освящение вод Днепра

Крещение - третий праздник Рождественского цикла, завершающий Святки.

Праздник Крещения еще называют Иорданом - от названия реки Иордан в Палестине. Также это народное название христианского обряда освящения воды.

ЛЬВОВ

Архиепископ и Митрополит Львовский Игорь Возняк (УГКЦ): освящение воды во Львове

Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан, что описанно в Евангелиях.

Участники школьного театра «Куклы и люди» выступают во время общегородского освящения воды

Накануне Богоявления - 18 января - люди постятся. На стол подают постные блюда.

ХАРЬКОВ

18 января, после вечернего богослужения и в день праздника,19 января, после литургии, в память о Крещении Господнем в храмах освящают воду.

Крещенскую водую с молитвой пьют и окропляют жилище.

В праздничный день вода освящается также на водоемах, в проруби- "иордани".

СЕВАСТОПОЛЬ

После водосвятного молебна священник трижды опускает в воду крест.

ЕВПАТОРИЯ

Крещенское купание в Черном море

Казак держит голубя

Мальчик прикладывается к кресту во время празднования Крещения

ЗАПОРОЖЬЕ

Верующие трижды с головой окунаются в крещенскую воду, веря, что такое купание дарует здоровье на весь год.

Считалось, что в крещенскую ночь можно загадывать любое желание, поскольку в это время небо открывается, становясь вратами, ведущими ко Господу.

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука освящает воду

Мэр Запорожья Александр Син (слева) и Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии"

Фото УНИАН