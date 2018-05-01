Как в Украине праздновали Крещение Господне (фоторепортаж)
Крещение в Киеве, Львове, Харькове, Севастополе, Евпатории, Запорожье, Днепропетровске - глазами фотокоров УНИАН.
19 января православный мир празднует Крещение, или Богоявление Господне.
КИЕВ
Управляющий делами УПЦ проводит Чин Великого освящения воды в Киево-Печерской лавре.
При Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: "Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя".
Во время крещения Иисуса на Него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и голос послышался из неба: “Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение!” (Мт. 3:17).
Освящение вод Днепра
Крещение - третий праздник Рождественского цикла, завершающий Святки.
Праздник Крещения еще называют Иорданом - от названия реки Иордан в Палестине. Также это народное название христианского обряда освящения воды.
ЛЬВОВ
Архиепископ и Митрополит Львовский Игорь Возняк (УГКЦ): освящение воды во Львове
Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан, что описанно в Евангелиях.
Участники школьного театра «Куклы и люди» выступают во время общегородского освящения воды
Накануне Богоявления - 18 января - люди постятся. На стол подают постные блюда.
ХАРЬКОВ
18 января, после вечернего богослужения и в день праздника,19 января, после литургии, в память о Крещении Господнем в храмах освящают воду.
Крещенскую водую с молитвой пьют и окропляют жилище.
В праздничный день вода освящается также на водоемах, в проруби- "иордани".
СЕВАСТОПОЛЬ
После водосвятного молебна священник трижды опускает в воду крест.
ЕВПАТОРИЯ
Крещенское купание в Черном море
Казак держит голубя
Мальчик прикладывается к кресту во время празднования Крещения
ЗАПОРОЖЬЕ
Верующие трижды с головой окунаются в крещенскую воду, веря, что такое купание дарует здоровье на весь год.
Считалось, что в крещенскую ночь можно загадывать любое желание, поскольку в это время небо открывается, становясь вратами, ведущими ко Господу.
Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука освящает воду
Мэр Запорожья Александр Син (слева) и Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука
ДНЕПРОПЕТРОВСК
Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии"
Фото УНИАН