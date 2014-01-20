20 января Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.

Евангелие от Матфея

На следующий день после великих Господских и Богородичных праздников в Православной Церкви установлена традиция вспоминать тех святых, которые непосредственно послужили Богоявлению. Так, на следующий день после Богоявления Господня Церковь чтит того, кто был причастен к Крещению Христову – величайшего из пророков – святого Предтечу и Крестителя Господня Иоанна. Он завершил историю Ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета. Пророк Иоанн засвидетельствовал о приходе на землю Единородного Сына Божьего, принявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить Его в водах Иордана и в день Крещения Христа стал свидетелем явления Пресвятой Троицы.

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