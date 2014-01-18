18 января день памяти преподобной Аполлинарии (V век)

Что имеет теперь душа в себе, то окажется тогда в теле.

Преподобный Макарий Великий

Во время путешествия по святым местам Востока дочь константинопольского вельможи Анфима переоделась в мужскую монашескую одежду и тайно уединилась для аскетических подвигов.

Господь скрыл эту тайну даже от настоятеля обители – святого Макария Египетского, к которому пришла праведница, чтобы послужить Богу.

О молитвенной силе блаженной Аполлинарии знали далеко за пределами Египетской пустыни.

Только после смерти святой узнали, что она – женщина.

Тело ее было похоронено в пещере, в храме обители святого Макария Египетского.

Глас