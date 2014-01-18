18 января день памяти пророка Михея (IX век до Р.Х.)

Я изреку то, что скажет мне Господь.

Пророк Михей

Пророк Михей жил в 9-ом веке до Рождества Христова и был современником пророка Илии.



Он разоблачал израильского царя Ахава за идолопоклонство, за это его бросили в темницу.

Отправившись на войну с ассирийцами, царь Ахав, как и пророчествовал Михей, был убит.

О смерти самого пророка в Священном Писании ничего не говорится. Вполне вероятно, что Михей умер мученической смертью. В некоторых источниках сказано, что за обличение беззаконий пророк Михей был убит и брошен в пропасть.

Ныне Православная Церковь чтит память этого Божьего угодника.

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