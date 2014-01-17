17 січня Собор 70-ти апостолів

17 січня Православна церква відзначає свято Собору 70-ти апостолів.

Собор святих 70 апостолів був встановлений Церквою для того, щоб показати рівність кожного з сімдесяти і тим самим запобігти розбіжностям в їх шануванні. Вони були обрані Господом Ісусом Христом, щоб благовіствувати Євангеліє всьому всесвіту.

Після зішестя Святого Духа апостоли проповідували в різних країнах, і деякі апостоли з 70-ти супроводжували апостолів з 12-ти, як святі євангелисти Марк і Лука, сподвижник святого апостола Павла Тимофій, учень святого євангелиста Іоанна Богослова святий Прохор та інші. Багато хто з них були ув`язнені за Христа, багато хто прийняв вінець мученицької смерті.

До 70-ти апостолів зараховані ще двоє – святі апостоли Кифа, якому з`явився Господь після Воскресіння (1 Кор. 15, 5-6), і Симеон, на прізвисько Нигер (Діян. 13, 1), оскільки вони також прославилися апостольською проповіддю.

Особливо Церква шанувала і величала 70 апостолів за те, що вони навчили шанувати Трійцю Єдиносущну і Нероздільну.

Сerkva.in.ua