16 января день памяти святого мученика Гордия

Жизнь святых мучеников и подвижников является воплощенным идеалом истинной, духовной и возвышенной жизни.

Иеромонах Дамаскин (Орловский)

Святой мученик Гордий жил в третьем веке в городе Кападокия.

Глубоко уверовав во Христа Спасителя, он оставил мирскую жизнь и поселился в пустыне.

Когда император Ликиний устроил гонение на христиан, Гордий открыто выступил в защиту веры и на городском празднике при всем народе объявил себя христианином.

Император приказал подвергнуть святого жестоким пыткам. Затем сменил гнев на милость, пообещав всевозможные награды, лишь бы Гордий отрекся от Господа.

«Ты не можешь дать мне ничего лучше и дороже Царства Небесного», – ответил мученик и с чистым сердцем принял смерть за Христа.

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