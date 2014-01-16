16 января день памяти пророка Малахии (V век до Р.Х.)

Придёт в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете.

Книга пророка Малахии

«Печать Пророков» – так назвали последнего из ветхозаветных пророков, жившего за 400 лет до рождения Христа.

Пророк был образцом чистоты жизни, душевной доброты и благочестия. За это еврейский народ дал ему имя Малахия, что означает Ангел Господень, вестник Божий.

Призванный к пророческому служению, он стал усердным поборником веры.

В канон Священных книг входит и его пророческая книга. В ней Малахия обличает иудеев, предсказывая пришествие Иисуса Христа, Его Предтечи, а также последний Суд.

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