14 января - день памяти святителя Василия Великого
00:05, 14 января 2014Праздники
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Выдающийся архипастырь и богослов
Святитель Василий Великий принадлежит всем странам,
и всем людям приносил и приносит пользу.
Святитель Амфилохий Иконийский
Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. С юных лет он избрал для себя две дороги: к храму и к учителям.
Святой известен как выдающийся архипастырь, церковный писатель и богослов. Василий Великий написал немало богословских произведений, составлял чин Божественной литургии, был соавтором монашеского устава и основателем монастырей и многих приютов.
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