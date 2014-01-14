14 января - день памяти святителя Василия Великого

Святитель Василий Великий принадлежит всем странам,

и всем людям приносил и приносит пользу.

Святитель Амфилохий Иконийский

Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. С юных лет он избрал для себя две дороги: к храму и к учителям.

Святой известен как выдающийся архипастырь, церковный писатель и богослов. Василий Великий написал немало богословских произведений, составлял чин Божественной литургии, был соавтором монашеского устава и основателем монастырей и многих приютов.

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