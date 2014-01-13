14 января - Обрезание Господне, день памяти святого Василия Великого

Вечер 13 января - Щедрый вечер. Православная церковь празднует день преподобной Мелании Римляныни (Маланки), которая избрала путь жертвенного служения ближним.

Вечером, после заката солнца и до полуночи, по народной традиции, молодежь ходит с “козой”, щедровальники желают хозяевам здоровья, богатого урожая и благополучия в новом году. А на рассвете идут засевать зерном к друзьям, родным и близким.

14 января Православная церковь отмечает праздник Обрезания Господня.

На восьмой день после Рождения Христос, по ветхозаветному закону, принял иудейский обряд обрезания, который был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками.

При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Деве Марии.

По толкованию отцов Церкви, Господь принял обрезание, чтобы показать людям пример неукоснительного исполнения Божественных установлений.

В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он и являлся. Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку.

До 1700 года Новолетие на Руси праздновалось 1 сентября по старому стилю (исчисление церковного года и поныне начинается с 1 сентября). После чего Петр I повелел, в соответствии с европейским летоисчислением, считать начало года с 1 января (14 января по новому стилю).

Праздник Обрезания Господня не принадлежит к двунадесятым праздникам и празднуется один день – без предпразднества и попразднества. По традиции в этот день после литургии совершается молебное пение на Новый год с коленопреклонением.

Праздник Обрезания соединяется с празднованием памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, отчего в народе он известен под именем Васильева дня.

"УНИАН-Религии", по материалам из открытых интернет-источников