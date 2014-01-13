Сегодня день памяти святителя Петра Могилы

Имя Петра Могилы — одно из лучших украшений нашей церковной истории.

Митрополит Макарий (Булгаков)

«Он, без сомнения, превосходил всех современных ему иерархов не только Малороссийской, но и Великорусской Церкви и даже всей Церкви Восточной, превосходил своим образованием. Еще больше – своей любовью к образованию и своими подвигами в интересах просветительства и Церкви», — так писал о святителе Петре (Могиле) выдающийся церковный историк, митрополит Макарий (Булгаков). 14 лет архипастырской деятельности святителя Петра составили целую эпоху в истории нашей Церкви. Возобновление храмов, издание книг, обустройство образовательных заведений, в том числе знаменитой Киево-Могилянской академии. Вот главные плоды его служения. Уже более трех с половиной веков прошло со дня смерти святого, а его добрые дела доныне помнят благодарные потомки.

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