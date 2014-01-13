13 января день памяти преподобной Мелании Римляныни (V век)

Но Ты, Владыка, презрев все мои грехи,

соделай меня чистою на Суде Твоём.

Преподобная Мелания Римлянына

Она была богатоой римлянкой, но избрала путь жертвенного служения ближним.

Святая Мелания была женой знатного вельможи, но светская жизнь ее не прельщала. Потеряв двух детей, Мелания вместе со своим мужем полностью посвятила себя людям и Господу. Они жертвовали свое имущество бедным, строили храмы, больницы.

Со временем Мелания учредила монастырь на Елеонской горе, где прожила до 439-го года – времени своей смерти.

Она была наделена даром исцеления больных. Силу благодати святой Мелании и ныне ощущают те, кто молитвенно обращается к праведнице.

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