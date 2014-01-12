12 января день памяти мученицы Анисии Солунской (ІІІ–IV век)

Девства светлостию уяснившися, всехвальная, мучения облистала еси подвиги.

Стихира святой

При правлении императора Максимиана каждый имел право безнаказанно убить христианина.

Однажды, когда святая Анисия шла в храм на молитву, ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пришла на языческий праздник солнца. Девушка отказалась.

Когда же воин дерзко попытался сорвать с ее головы покрывало, Анисия воспротивилась этому. В гневе воин пронзил исповедницу мечом. Так юная Анисия отдала свою чистую душу в руки Господа. Христиане с честью похоронили тело святой мученицы в городе Солунь близ городских ворот.

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