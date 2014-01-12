12 января день памяти мученицы Анисии Солунской (ІІІ–IV век)
01:47, 12 января 2014Праздники
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Пострадала за веру Христову
Девства светлостию уяснившися, всехвальная, мучения облистала еси подвиги.
Стихира святой
При правлении императора Максимиана каждый имел право безнаказанно убить христианина.
Однажды, когда святая Анисия шла в храм на молитву, ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пришла на языческий праздник солнца. Девушка отказалась.
Когда же воин дерзко попытался сорвать с ее головы покрывало, Анисия воспротивилась этому. В гневе воин пронзил исповедницу мечом. Так юная Анисия отдала свою чистую душу в руки Господа. Христиане с честью похоронили тело святой мученицы в городе Солунь близ городских ворот.
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