12 января день памяти апостола от 70-ти Тимона (І век)

Пастыри Церкви носят в себе такую великую благодать, что, если бы люди могли видеть славу этой благодати, то весь мир удивился бы ей.

Преподобный Силуан Афонский

В книге Деяний святых апостолов рассказывается, что в Иерусалиме были избраны семь мужей, преисполненных Святого Духа и премудрости. Их поставили на служение диакона для помощи бедным христианским вдовам.

Среди них был и Тимон – один из первых диаконов Церкви Христовой, апостол от 70-ти. Позже он стал епископом аравийского города Бостра.

А во время гонений на христиан пострадал за проповедь Евангелия: его бросили в раскаленную печь, но силой Божьей святой вышел из нее невредимым.

Согласно преданию, апостол Тимон принял мученическую смерть на кресте.

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