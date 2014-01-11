11 января день памяти преподобных Марка, Феофила и Иоанна Печерских (XI–XII век)

Мертвыя повелением своим воздвизал еси, Марко прехвальне, умертви и наша мудрования плотская и настави нас на течение добродетелей.

Тропарь святому

Послушанием преподобного Марка было копание пещер для проживания братии и ниш для захоронения, поэтому его еще называли Пещерником, или Гробокопателем.

В Киево-Печерском Патерике говорится, что даже мертвые слушались его голоса.

Однажды преподобный Марк приготовил могилу для двух братьев: Феофила и Иоанна. Последнего Господь призвал раньше, и когда Феофил возмутился, почему брата положили на место, предназначенное для него, Марк смиренно попросил покойника передвинуться, и тот так и сделал. Пораженный Феофил раскаялся и провел жизнь в благочестии.

Когда Марк узнал о времени своей кончины, он позвал Феофила, попрощался с ним и просил его молиться о нём.

Мощи преподобного были положены в Ближних пещерах, где он выкопал себе могилу.

Глас