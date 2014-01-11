11 января день памяти 14 000 вифлеемских мучеников-младенцев (I век)

Если умрешь за Христа, перейдешь от смерти к вечной жизни.

Святитель Василий Великий

“Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет”. Эти пророческие слова принадлежат святому Иеремии, пророку иудейскому, жившему в 6-ом веке до Рождества Христова.

Их приводит апостол Матфей в своем Евангелии, когда рассказывает о страшном событии, случившемся в Иудее после рождения Христа.

Царь Ирод, узнав, что на подвластной ему земле родился Мессия, встревожился. Он испугался, что Богомладенец, Которому принесли дары мудрецы с Востока, станет его соперником.

Поэтому и издал указ об уничтожении всех детей “от двух лет и младше”, полагая, что среди них окажется и Спаситель. Пострадало 14 тысяч младенцев.

Это были первые мученики на заре христианства.

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