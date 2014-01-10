10 января день памяти апостола от 70-ти Никанора (I век)

Кровь мучеников стала семенем для Церкви.

Тертулиан

В церковных песнопениях апостола от 70-ти Никанора сравнивают с агнцем, которого принесли в жертву. «Заколен быв, яко овча, со двема тысящами на Христа уповающими». Святой пострадал от иудеев в Иерусалиме в 1-ом веке.

Это случилось в тот день, когда принял мученический венец первомученик и архидиакон Стефан.

Из книги Деяний апостолов мы узнаем, что святой апостол Никанор был одним из первых семи диаконов Церкви Христовой.

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