10 января день памяти апостола от 70-ти Никанора (I век)
00:02, 10 января 2014Праздники
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«Заколен быв, яко овча»
Кровь мучеников стала семенем для Церкви.
Тертулиан
В церковных песнопениях апостола от 70-ти Никанора сравнивают с агнцем, которого принесли в жертву. «Заколен быв, яко овча, со двема тысящами на Христа уповающими». Святой пострадал от иудеев в Иерусалиме в 1-ом веке.
Это случилось в тот день, когда принял мученический венец первомученик и архидиакон Стефан.
Из книги Деяний апостолов мы узнаем, что святой апостол Никанор был одним из первых семи диаконов Церкви Христовой.
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