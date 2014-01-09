9 января день памяти первомученика архидиакона Стефана (I век)

Подвигом добрым подвизалзя еси, первомучениче Христов и апостоле, камением бо побиен от рук беззаконных.

Тропарь святому

Его имя упоминается первым в списке семи диаконов, перечисленных в книге Деяний апостолов. Он был и первым мучеником за Христа после воскресения Господа.

Святого архидиакона Стефана побили камнями в окрестностях Иерусалима, близ Кедронского потока. Таков был приговор членов Синедриона.

Ведь, проповедуя о воскресении Христовом, праведник вызывал гнев иудеев.

Страдая, первомученик Стефан так же, как и некогда Христос, молился о своих мучителях:

«Господи! Не ставь им это в вину». Мученический подвиг святого Стефана вдохновил многих последователей Христа мужественно стоять за свою веру.

Часть мощей первомученика хранится ныне в Киево-Печерской лавре.

Глас