6 января - Рождественский сочельник

Само название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» (то же, что «коливо», — вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать «сочиво», или «коливо», положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Таким образом, часть Сочельника проходит в полном неядении.

Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звезды связана с воспоминанием явления звезды на Востоке (см. Мф. 2: 2), возвестившей о рождении Христа, однако Уставом эта традиция не предписана.

Действительно, Типикон предписывает пост до конца вечерни. Однако служба вечерни соединяется с литургией, служится утром, поэтому и постимся мы до того момента, когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется тропарь Рождеству Христову.

Очевидно, что находящиеся в храме люди постятся, многие в этот день причащаются. Хорошо, если и те, кто не могут быть на службе в храме, кто работает, почтят этот день более строгим постом. Мы помним, что, по русской пословице, «сытое брюхо к молитве глухо». Поэтому и более строгий пост готовит нас к грядущей радости праздника.

Те, кто причащаются на ночной литургии, по церковной традиции, вкушают пищу в последний раз не менее чем за шесть часов до времени Причастия, или примерно с 6 часов вечера. И здесь дело не в конкретном количестве часов, что 6 или 8 часов нужно пропоститься и ни минутой меньше, а в том, что устанавливается некая граница, мера воздержания, помогающая и нам соблюсти меру.

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