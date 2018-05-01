Рождество во Львове: фестиваль вертепов, ледяной Гонгазе и 365 ликов Богородицы

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Пятая, юбилейная ярмарка во Львове - крупнейшая за все годы. Рождественскую Ярмарку во Львове организуют по образцу тех, что проходят в Кракове, Праге, Вене.

Рождественская ярмарка во Львове, в четверг, 2 января

Для львовян и гостей города это уже традиционное место рождественских празднований. Здесь можно развлечься, насладиться блюдами национальных кухонь, приобрести подарки.

Рождественский вертеп

7 января Рождественская Ярмарка пригласит на Фестиваль вертепов, а 8 января на ярмарке состоится второй день фестиваля «Вспышка рождественской звезды».

Изюминкой нынешних празднований на Рождественской Ярмарке станет хоровой флеш-моб «Львов колядует», - сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

На проспекте Свободы и площади Рынок - более 140 деревянных домиков.

На Рождество, 7 января, на сцене Рождественской Ярмарки на площади возле Оперного театра в 14.00 начнется двухдневный Фестиваль вертепов.

Актеры в костюмах ангела и черта на Рождественской Ярмарке во Львове, в четверг, 2 января

В этот же день в 18.00 представители молодежной организации «ПЛАСТ» проведут традиционную рождественскую акцию «Пластова свеча».

А вечером, 7 и 8 января, Рождественская Ярмарка пригласит всех желающих на этновечеринку под открытым небом с выступлениями музыкальных групп, разнообразными конкурсами и народными забавами.

Новогодняя елка во Львове

Особым событием праздничной программы станет хоровой флеш-моб «Львов колядует». Рождественская Ярмарка приглашает заколядовать и поздравить город и всю Украину с Рождеством Христовым. Эта творческая акция состоится 8 января в 17.00 на сцене Рождественской Ярмарки возле Оперного театра.

В будние дни ярмарка работает с 12 до 22 часов, а в выходные с 11 до 23 часов. В прошлом году львовскую Рождественскую Ярмарку посетило более 1 млн гостей. Больше всего гостей прибыло из Восточной Украины, России, Белоруссии, также из Польши и Германии.

ВО ЛЬВОВЕ ОТКРЫЛСЯ ДОМ ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР

За несколько часов до Нового года во Львове открыли выставку ледовых фигур «Душа Украины». Она находится в специальном куполе в центре города - на проспекте Свободы.

Художники посвятили свои произведения выдающимся украинцам, «которые прославивили нацию». Дом ледовых скульптур будет работать до середины марта, ежедневно, с 10.00 до 22.00.

Дом ледовых скульптур во Львове, в Четверг, 2 января

Фигуры изготавливали скульпторы из Запорожья, Хмельницкого, Донецка и других городов. Для выставки использовали почти 200 кубометров льда.

Ребенок рассматривает ледовые скульптуры

Выставка будет работать в рамках Рождественской Ярмарки. Публике будут представлены 13 ледовых скульптур. Со средины января уже все работы будут полностью готовы для осмотра и подсвечены огнями.

ВЫСТАВКА ЛЬВА СКОПА «МОЛИТВА»

В галерее художественного объединения «Дзига» представили проект «Молитва». Это выставка-продажа икон реставратора, искусствоведа, художника и преподавателя кафедры сакрального искусства Львовской национальной академии искусств Льва Скопа, организованная автором и благотворительным фондом «Крылья надежды», который занимается тяжело больными детьми.

Выставка-продажа икон художника Льва Скопа «Молитва» во Львове

На продажу выставлено 365 ликов Богородицы, нарисованных на гонтах из церкви Святого Юрия в Дрогобыче, внесенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вход свободный, выставка продлится до 24 января. Средства от реализации икон пойдут на лечение детей, больных муковисцидозом (генетическое заболевание).

Уличное представление «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФЕЕРИЯ»

8 января на Площади Рынок перед входом в Ратушу в 17.00 состоится бесплатное уличное представление «Рождественская феерия» от театра «Воскресения». 29 декабря театр «Воскресения» уже показывал такое представление у главной елки города.

Актеры театра «Воскресение» во время уличного представления «Рождественская феерия» во Львове 29 декабря

Огненные и пиротехнические эффекты

История Рождественской феерии имеет в своей основе элементы рождественского вертепа.

Актеры используют 12 четырехметровых масок.

Маски символизируют образы Божией Матери, ангелов, Иосифа и Марии, царя Ирода и др.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЫСТАВКА ВО ЛЬВОВЕ

Рождественская выставка во Львове

Анна Хрусталева, "УНИАН - Религии"

Фото УНИАН