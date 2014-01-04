4 января день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы
Пострадала за веру в ІV веке
Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь.
Святой Хрисогон
Святая великомученица Анастасия Узорешительница пострадала во время правления императора Диоклитиана.
Она родилась в Риме, в семье сенатора. В то время в темницах находилось много христиан.
Облачившись в нищенскую одежду, святая тайно посещала узников, — умывала и кормила больных, перевязывала раны, утешала их.
После смерти мужа-язычника Анастасия раздала своё имущество нищим и отправилась странствовать. Везде, где только можно, она служила христианам, сидящим в темницах.
Когда узнали, что Анастасия — христианка, ее привели к императору Диоклитиану. Святую растянули над костром между четырьмя столбами. После смерти тело Анастасии осталось невредимым.
Впоследствии над гробом мученицы был построен храм.