4 января день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы

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Святой Хрисогон

Святая великомученица Анастасия Узорешительница пострадала во время правления императора Диоклитиана.

Она родилась в Риме, в семье сенатора. В то время в темницах находилось много христиан.

Облачившись в нищенскую одежду, святая тайно посещала узников, — умывала и кормила больных, перевязывала раны, утешала их.

После смерти мужа-язычника Анастасия раздала своё имущество нищим и отправилась странствовать. Везде, где только можно, она служила христианам, сидящим в темницах.

Когда узнали, что Анастасия — христианка, ее привели к императору Диоклитиану. Святую растянули над костром между четырьмя столбами. После смерти тело Анастасии осталось невредимым.

Впоследствии над гробом мученицы был построен храм.

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