Cегодня день памяти праведного Иоанна Кронштадтского

Нужно любить любого человека и в грехе его, и в позоре.

Праведный Иоанн Кронштадтский

Все его пастырское служение прошло в Кронштадте – городе-спутнике Санкт-Петербурга. По молитве праведного Иоанна происходили многочисленные чудеса. Вся Россия приезжала к праведнику за помощью. А он ежедневно делал одно и то же: обходил дома убогих, утешал их, присматривал за больными. Отец Иоанн раздавал все, что имел, нередко возвращаясь домой без верхней одежды и босым. Такое поведение священника вызывало недовольство властей, но его это не волновало. Благодарные верующие присылали отцу Иоанну деньги, а он ежедневно покупал продукты для нищих. В Кронштадте его усилиями был устроен "Дом трудолюбия" со школой, церковью и мастерской. А в Петербурге, на Карповке – женский монастырь. В 1990 году Иоанн Кронштадтский был причислен к лику святых.

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