2 января день памяти священномученика Игнатия Богоносца (ІІ век)

Христианство — не в молчаливом убеждении, а в величии дела.

Святой Игнатий Богоносец

Епископ Антиохии Сирийской, ученик апостола Иоанна Богослова и один из первых богословов – святой Игнатий Богоносец.

В 107 году праведник Игнатий был осужден императором Траяном и брошен на съедение зверям.

Когда священномученика везли на казнь, все близлежащие церкви отправили в город представителей, чтобы высказать ему свое почтение.

В ответ Игнатий написал 7 Посланий – удивительных свидетельств истинного христианского духа.

«Я – пшеница Божья; пусть смелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым», – писал он к римлянам.

В ночь после казни святитель Игнатий явился многим верующим во сне, чтобы утешить их.

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