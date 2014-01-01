Сегодня день памяти мученика Вонифатия Тарсийского

К сословию послан мучеников, мученик был еси истинен,

пострадав за Христа крепчайше, всехвальне.

Тропарь святому

Вонифатий – раб богатой римлянки Аглаиды, имел с ней внебрачные отношения. Искупая свой грех, он уехал на восток, чтобы привезти оттуда святые мощи мученика-христианина. В это время на востоке Римской империи были жестокие гонения на христиан. В киликийском городе Тарс Вонифатия поразили истязания исповедников Христа на главной площади. Он бросился их защищать, назвавшись христианином. За отказ принести жертву идолам Вонифатия е подвергли пыткам. При этом произошло чудо: мученик мужественно переносил страдания. А тысячи очевидцев его мучений уверовали во Христа. Вонифатий же отдал свою душу Господу. Позже мощи мученика освятили дом Аглаиды.

Глас