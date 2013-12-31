31 декабря день памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского (VII век)

Верный в малом и во многом верен.

Евангелие от Луки (16:10)

Святитель Модест, архиепископ Иерусалимский, с юных лет стремился к монашеской жизни.

Когда он был настоятелем обители святого Феодосия Великого в Палестине, на край напали персы.

Объединившись с иудеями, завоеватели убили 90 тысяч христиан и разрушили храмы.

Иерусалимский патриарх Захария и множество христиан вместе с Крестом Господним были взяты в плен.

И тогда святому Модесту поручили временно управлять Иерусалимской Церковью. Он бережно предал земли останки убитых монахов и возобновил храм Гроба Господня.

Спустя 14 лет из плена вернулся патриарх Захария. А после его кончины Модест продолжил служение на патриаршей кафедре.

В 634 году святитель мирно отошел к Господу.

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