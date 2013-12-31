31 декабря день памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского (VII век)
Возобновил храм Гроба Господня
Верный в малом и во многом верен.
Евангелие от Луки (16:10)
Святитель Модест, архиепископ Иерусалимский, с юных лет стремился к монашеской жизни.
Когда он был настоятелем обители святого Феодосия Великого в Палестине, на край напали персы.
Объединившись с иудеями, завоеватели убили 90 тысяч христиан и разрушили храмы.
Иерусалимский патриарх Захария и множество христиан вместе с Крестом Господним были взяты в плен.
И тогда святому Модесту поручили временно управлять Иерусалимской Церковью. Он бережно предал земли останки убитых монахов и возобновил храм Гроба Господня.
Спустя 14 лет из плена вернулся патриарх Захария. А после его кончины Модест продолжил служение на патриаршей кафедре.
В 634 году святитель мирно отошел к Господу.