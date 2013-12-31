31 декабря день памяти мученика Севастиана (ІІІ век)

Кто не хочет быть служителем вечной жизни, тот и эту временную жизнь напрасно потратит.

Мученик Севастиан

В первые века после Рождества Христова христианство в Римской империи называли «религией рабов», а христиан презирали и казнили.

Севастиан, начальник охраны при дворе императора Диоклетиана, имел всё, но принял христианство. После его проповеди крестились 1400 человек.

Он не боялся обвинять в поклонении идолам даже императоров. Святой приходил в тюрьму к братьям по вере и поддерживал их, подбадривая и уговаривая быть стойкими и пройти до конца избранный ими путь.

Его друзья-христиане заплатили за свою веру жизнью. Пришла очередь и Севастиана.

Исповедника допрашивал сам император. Севастиан делом доказал истинность своих слов. Он был казнен в Риме и похоронен в катакомбах.

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