31 декабря день памяти мученика Севастиана (ІІІ век)
Служитель вечной жизни
Кто не хочет быть служителем вечной жизни, тот и эту временную жизнь напрасно потратит.
Мученик Севастиан
В первые века после Рождества Христова христианство в Римской империи называли «религией рабов», а христиан презирали и казнили.
Севастиан, начальник охраны при дворе императора Диоклетиана, имел всё, но принял христианство. После его проповеди крестились 1400 человек.
Он не боялся обвинять в поклонении идолам даже императоров. Святой приходил в тюрьму к братьям по вере и поддерживал их, подбадривая и уговаривая быть стойкими и пройти до конца избранный ими путь.
Его друзья-христиане заплатили за свою веру жизнью. Пришла очередь и Севастиана.
Исповедника допрашивал сам император. Севастиан делом доказал истинность своих слов. Он был казнен в Риме и похоронен в катакомбах.