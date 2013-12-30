30 декабря день памяти отроков Анании, Азарии и Мисаила (VII век до Р.Х.)

Во источнице пламене, яко на воде упокоения, святии трие отроцы радовахуся.

Тропарь святым

Эту библейскую историю часто вспоминают во время церковных богослужений как яркий пример веры.

За 600 лет до Рождества Христова завоеватель Иерусалима вавилонский царь Навуходоносор приказал создать его величественную статую, чтобы осуществлять перед ней культовые обряды.

Трое пленных иудейских отроков – Анания, Азария и Мисаил, – отказалось выполнять царский приказ, за что были брошены в печь. Пламя в ней поднималось на высоту 49 локтей, обжигая палачей. Но благоверные отроки, непрестанно молившиеся, оставались невредимыми.

Удивленный царь помиловал святых Ананию, Азарию и Мисаила и сам уверовал в истинного Бога.

Вместе с пророком Даниилом святые до глубокой старости прославляли истинного Бога.

Глас