30 декабря день памяти пророка Даниила (VII век до Р. Х.)

Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы.

Евангелие от Матфея (Мф. 24:15-16)

В 15-летнем возрасте он попал в плен к вавилонским завоевателям. Но в любых обстоятельствах святой пророк Даниил не терял веры.

Благодаря своей мудрости праведник был приближен к царям Навуходоносору Вавилонскому, Дарию Мидийскому и Киру Персидскому.

Как-то из-за лжесвидетельства врагов Даниила бросили в ров с голодными львами. Но звери не тронули его. Пораженный таким чудом, царь Дарий приказал всем своим подданным поклоняться Богу, в Которого верует пророк Даниил.

За 600 лет до Рождества Христова святой Даниил предсказал Первое и Второе Пришествия Спасителя. Его слова записаны в ветхозаветной книге пророчеств Даниила.

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