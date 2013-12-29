29 декабря день памяти блаженной царицы Феофании (ІХ век)

Если Феофания святая, то пусть и ее память отмечают вместе со всеми святыми.

Император Лев Мудрый



29 декабря день памяти блаженной царицы Феофании, жена византийского императора Льва Шестого Мудрого.

Еще до восхождения ее мужа на престол супругам довелось претерпеть немало скорбей.

Поверив клевете, отец Льва – император Василий Македонянин – приказал заключить своего сына и невестку в тюрьму. Более трёх лет они находились в темнице.

Освободившись, царица Феофания непрестанно и днем, и ночью, имела на устах своих псалмы, духовные песни и молитвы и всю жизнь свою проводила, угождая Богу и взыскуя Его делами милосердия сиротам, вдовам, монашествующим.

Заботы о бедности служили утешением для нее. Все, что получала она от двора, обращала на вспоможение страждущим, на монастыри и храмы.

Вскоре о ее святой жизни узнали соотечественники. Лев Шестой решил построить храм во имя блаженной Феофании. Но царица запретила это делать. И тогда возведённую церковь освятили в честь всех святых, а в первое воскресенье после Пятидесятницы установили отдельный праздник – памяти всех святых.

Она жила мыслями о вечности и мирно почила 16 декабря 892 г.

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